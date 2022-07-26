Мантуров рассказал о производстве высокочистого неона в России

Глава Минпромторга рассказал о производстве газа на площадке МГТУ имени Баумана.

Россия сможет до конца года выйти на производство до 10% мировых потребностей высокочистого неона. Соответствующее заявление в рамках правительственного заседания при участии главы государства сделал министр по промышленному развитию и торговле Денис Мантуров. Чиновник заметил, что в 2023 году показатели выйдут на уровень производства до четверти.

Новые мощности будут использовать российское сырье, которое вырабатывается на воздухоразделительных установках металлургических предприятий. На сегодняшний день в России производится свыше 30% мировых объемов неоногелиевой смеси. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт уточнил, что на базе МГТУ имени Баумана запущено полномасштабное производство высокочистого неона. Коллектив научного учреждения реализовал поставленную властями страны задачу за 3,5 месяца. Денис Напомнил, что неон считается важным газом, необходимым для функционирования мировых микроэлектронных фабрик, которые выпускают микрочипы. На площадке Бауманки Россия будет вырабатывать около 70 тысяч кубометров неона ежегодно. В 2022 году показатели увеличатся до 180 тысяч кубометров.

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Фото и видео: Kremlin.ru