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Мантуров объяснил проблемы с непризнанием российских вакцин от COVID-19 конкуренцией
Сегодня, 8:30
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Мантуров объяснил проблемы с непризнанием российских вакцин от COVID-19 конкуренцией

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Глава Минпромторга объяснил, почему Запад не регистрирует препараты для профилактики ковида из РФ.

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров объяснил проблемы с непризнанием отечественных вакцин от COVID-19 конкуренцией с западными препаратами для профилактики заражения ковидом. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Он дал интервью журналисту Антону Красовскому.

Это элемент конкуренции. Я считаю так. До тех пор, пока Pfizer не закроет определенную часть рынка, это чистая экономика. А почему в Америке не производят "Спутник"? Как в Америке будут производить "Спутник", мы точно Pfizer сразу начнем.

Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

В настоящее время в РФ изготавливается несколько вакцин против коронавируса. Речь идет о таких препаратах как "Спутник V", "Спутник Лайт", " Ковивак" и "Эпиваккорона".

Мантуров: РФ за ближайшие три месяца произведет 150 млн комплектов вакцин от коронавируса.

Фото: Правительство России

Теги: вакцина, данис мантуров, минпромторг
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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