Манчини заявил, что матч с "Реал Сосьедад" будет тяжелейшим для "Зенита" в сезоне

Главный тренер "Зенита" рассказал о шансах команды перед "Реал Сосьедад".

Главный тренер футбольного клуба “Зенит” на пресс-конференции поделился с журналистами своими ожиданиями от завтрашней игры с “Реалом Сосьедад”.

Манчини заметил, что у игроков команды соперника он всегда наблюдает отличную технику. Команда обладает настоящим “спортивным” характером. В виду всего этого Манчини считает, что нашей команде предстоит тяжелейший матч, возможно, один из самых сложных в сезоне. Однако, тренер отметил, что будет готовить игроков соответствующе.

Нападающий Себастьян Дриусси отметил, от матча с испанцами он ждет примерно тоже самое, что было последнее время: большую горячую поддержку поклонников “Зенита”. “Мы постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой”, - заявил игрок.

Напомним, что 28 сентября петербургский футбольный клуб “Зенит” сыграет во втором туре Лиги Европы с командой “Реал Сосьедад” из Сан-Себастьяна (Испания).