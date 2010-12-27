В Кронштадте нашли мать, оставившую 4-х летнего сына на улице

На данный момент, она находится в отделении полиции.

Сегодня, 27 апреля, сотрудники МВД по Кронштадскому району разыскали маму, которая оставила ребенка одного на улице. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

В четверг 26 апреля сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из дворов на улице Восстания в Кронштадте четырехлетнего малыша. Мальчик находился на улице один. Ребенок не смог ответить в полиции, откуда он и кто его родители. Найденыша отправили в больницу.

Мать мальчика нашли в пятницу 27 апреля. На данный момент, она находится в отделении полиции. По словам сотрудников МВД по Кронштадскому району, женщине грозит административная ответственность.

Фото: Pixabay.com