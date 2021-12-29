Малоохтинский мост освещают новые фонари

На каждой опоре переправы установили по 4 светодиодных светильника.

Малоохтинский мост, участок Малоохтинского проспекта и транспортная развязка от Большеохтинского моста до Свердловской набережной, 64, получили новое освещение. Специалисты "Ленсвета" смонтировали 154 светодиодных фонаря, которые пришли на смену натриевым. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 5 февраля.

Сменить фонари планируют и на Андреевской улице, Лесопарковой улице, Ржевской улице, в квартале Большой Охты в границах Якорной улицы, проспекта Шаумяна, Красногвардейской площади и другие. Капитальный ремонт уличного освещения проведут на троллейбусном кольце на Маршала Тухачевского.

В Красногвардейском районе установлено более 18,6 тыс. светильников. Из них 4 тыс. являются светодиодными.

Ранее на Piter.tv: коммунальщики решили закрасить Дон Кихота на улице Пестеля.

Фото: Piter.tv