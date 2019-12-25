Врач оценила симптомы, которые указывают на онкологию желудка.

Российская телеведущая Елена Малышева назвала способ выявить рак по одному взгляду на человека. Информацией специалист поделилась в программе "Жить Здорово!" на Первом канале. Запись эфира доступна на YouTube-платформе. Медик пояснила, что указать на злокачественную опухоль в желудке пациенту помогут темно-коричневые полоски на теле.

Посмотрите на себя. Если в подмышечной области и на шее черная полоса, не думайте, что вы как-то аномально загорели. Это крайне серьезный симптом, который называется акантоз. Елена Малышева, врач

Соведущий медика, врач-иммунолог Андрей Продеус уточнил зрителям, что данный признак также может указывать на такие диагнозы как поликистоз яичников, диабет или дерматит.

Малышева назвала опасные для гипертоников новогодние блюда.

Фото: YouTube / Жить здорово!