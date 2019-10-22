Мальчик проглотил магниты из конструктора в Рыбацком

Его доставили в больницу с кишечной непроходимостью.

Малыш попал в больницу, проглотив магниты в Невском районе. Об этом стало известно Piter.TV.

Около десяти часов утра 17 марта скорая приехала в квартиру на Караваевской улице. В больнице оказался 6-летний мальчик с кишечной непроходимостью и инородными телами в желудочно-кишечном тракте. Он был доставлен в тяжёлом состоянии.

Как рассказала мать ребёнка, ещё 15 марта малыш проглотил магниты из конструктора. Семья полная и благополучная.

В начале года в Петербурге двухлетний мальчик проглотил три батарейки.

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