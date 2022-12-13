Малый каток на Елагином острове закроют 27 марта

Пока работает Большой каток.

С 27 марта в Центральном парке культуры и отдыха им С. М. Кирова закроется Малый каток. Посетители не смогут покататься на коньках здесь до следующей зимы. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Жителям Петербурга напомнили, что пока работает для посетителей Большой каток. Здесь можно покружиться на коньках с 08:30 до 21:00 с понедельника по четверг и с 08:30 до 23:00 с пятницы по воскресенье.

Напомним, сегодня вход в парк свободный. На приобретенные ранее билеты на 26 марта можно оформить возврат на сайте.

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Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова | Елагин остров