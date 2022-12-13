  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Малый каток на Елагином острове закроют 27 марта
Сегодня, 19:10
158
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Малый каток на Елагином острове закроют 27 марта

0 0

Пока работает Большой каток.

С 27 марта в Центральном парке культуры и отдыха им С. М. Кирова закроется Малый каток. Посетители не смогут покататься на коньках здесь до следующей зимы. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Жителям Петербурга напомнили, что пока работает для посетителей Большой каток. Здесь можно покружиться на коньках  с 08:30 до 21:00 с понедельника по четверг и с 08:30 до 23:00 с пятницы по воскресенье.

Напомним, сегодня вход в парк свободный. На приобретенные ранее билеты на 26 марта можно оформить возврат на сайте.

Ранее на Piter.tv рассказали, где отдохнуть в Петербурге в дни весенних каникул.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова | Елагин остров

Теги: весенний сезон, елагин остров, закрытие катка, малый каток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии