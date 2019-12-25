В Ленобласти возросло число предпринимателей, задействованных в малом и среднем бизнесе

К маю 2023 года показатель достиг 334 770 человек.

Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса в Ленобласти достигло 334 770 человек по состоянию на май 2023 года. Таким образом, 47-ой регион перевыполнил показатели в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе аппаратного совещания с органами исполнительной власти.

Так, к декабрю 2024 года планировалось, что на территории региона будет только 278,1 тыс. бизнесменов в сфере малого и среднего предпринимательства, однако уже сейчас показатель гораздо выше.

По словам Дрозденко, регион входит в десятку регионов-лидеров нацпроекта. Сейчас власти работают над цифровизацией заявок на обращение за мерами поддержки, чтобы услуги были более доступными для предпринимателей.

Ранее мы сообщили о том, что на субботники в Ленобласти вышли более 410 тыс. человек.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)