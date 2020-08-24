  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Маленький ребенок пострадал в лобовом ДТП на улице Бутлерова
Сегодня, 16:39
139
nastya960

Маленький ребенок пострадал в лобовом ДТП на улице Бутлерова

0 0

По предварительным данным, 33-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречку.

В результате лобового столкновения иномарок на улице Бутлерова пострадал ребенок. Авария произошла около полудня. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По предварительным данным, 33-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречку, где врезался в автомобиль Mazda.

Обе машины получили сильные повреждения. Также в Volkswagen Polo пострадал мальчик 2019 года рождения.

Ранее в Гатчине автомобиль сбил на переходе женщину с коляской.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: mazda, volkswagen polo, бутлерова
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии