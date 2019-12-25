Четырехлетняя девочка утонула в Сосновом Бору, пока ее бабушка ловила рыбу

Труп 4-летней девочки извлекли из воды на городском пирсе.

Маленькая девочка утонула в Сосновом Бору, пока ее бабушка удила рыбу. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Труп 4-летней девочки извлекли из воды на городском пирсе, у дома 11 по Остинской улице накануне около шести часов вечера. По предварительной информации, ребёнок пришел гулять на пирс со своей 53-летней бабушкой и старшим братом. Дети гуляли, а бабушка в это время ловила рыбу. Через небольшое время женщина обнаружила, что девочки нет на пирсе. Ребёнка она увидела в воде. Бабушка пыталась вернуть внучку к жизни, вызвала скорую. Однако врачи смогли лишь констатировать смерть девочки.

Семья ребёнка благополучная, на учёте не состоит. Следком проводит проверку по факту гибели.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел матери и ребенка.

Фото: pixabay