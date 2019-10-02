Малахов публично извинился  перед киргизами в "Прямом эфире" на "России-1"

Малахов отметил, что редакция одинаково любит и уважает всех зрителей "независимо от их страны и национальности".

Телеведущий Андрей Малахов публично извинился перед жителями Киргизии в "Прямом эфире" на "России-1". Поводом для этого стало высказывание журналиста о столичном ДТП, в котором погиб сын российского миллиардера Александр Маругов. Малахов предположил, что в аварии виноват киргиз.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 8 июля на Фрунзенской набережной в Москве. Иномарка Маругова врезалась в такси под управлением некого Исламбека Акбарова. Малахов заявил, что Акбаров мог подстроить ДТП, чем вызвал негодование у киргизов.

Телеведущий принес извинения на киргизском языке от имени всей редакции. Он отметил, что они одинаково любят и уважают всех зрителей "независимо от их страны и национальности".

"Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!", - заключил журналист.

Ранее мы рассказывали о причине срыва Соловьева в эфире телеканала "Россия-1".

Видео: Instagram / malakhov007