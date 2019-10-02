Малахов публично извинился  перед киргизами в "Прямом эфире" на "России-1"

Телеведущий Андрей Малахов публично извинился перед жителями Киргизии в "Прямом эфире" на "России-1". Поводом для этого стало высказывание журналиста о столичном ДТП, в котором погиб сын российского миллиардера Александр Маругов. Малахов предположил, что в аварии виноват киргиз.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 8 июля на Фрунзенской набережной в Москве. Иномарка Маругова врезалась в такси под управлением некого Исламбека Акбарова. Малахов заявил, что Акбаров мог подстроить ДТП, чем вызвал негодование у киргизов.
Телеведущий принес извинения на киргизском языке от имени всей редакции. Он отметил, что они одинаково любят и уважают всех зрителей "независимо от их страны и национальности".
"Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!", - заключил журналист.
Ранее мы рассказывали о причине срыва Соловьева в эфире телеканала "Россия-1".
Видео: Instagram / malakhov007
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