Мальчик пытался вызвать "01" при пожаре, но не знал свой адрес

Огонь вспыхнул, когда мальчик был один дома.

В четверг вечером, 15 марта, за помощью к спасателям обратился пятилетний мальчик, запертый в горящей квартире. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, позвонивший малыш не знал своего адреса.

Он сказал лишь, что уже не может встать, постепенно голос стал затихать, слышны были кашель, а позже и хрипы малыша. Рассказали в МЧС

Ребенок рассказал, что в его квартире загорелась кровать. Мальчик не смог назвать диспетчеру свой адрес, так как не знал его, и рядом не было взрослых. Сотрудники МЧС предположили два возможных места происшествия. Вычислить верный адрес удалось по дыму, шедшему из окна девятиэтажного дома. Оказалось, что огонь вспыхнул в одном из домов на улице Есенина.

За несколько минут до появления спасателей домой вернулась мать пятилетнего ребенка. Она обнаружила потерявшего сознание сына у порога квартиры.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали мать и ребёнка и потушили пожар. Отравившегося дымом мальчика отправили в больницу. В настоящее время причины пожара выясняются.