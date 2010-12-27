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Мальчик пытался вызвать "01" при пожаре, но не знал свой адрес
Сегодня, 21:13
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ProkVad
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Мальчик пытался вызвать "01" при пожаре, но не знал свой адрес

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Огонь вспыхнул, когда мальчик был один дома.

В четверг вечером, 15 марта, за помощью к спасателям обратился пятилетний мальчик, запертый в горящей квартире. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, позвонивший малыш не знал своего адреса.

Он сказал лишь, что уже не может встать, постепенно голос стал затихать, слышны были кашель, а позже и хрипы малыша.

Рассказали в МЧС

Ребенок рассказал, что в его квартире загорелась кровать. Мальчик не смог назвать диспетчеру свой адрес, так как не знал его, и рядом не было взрослых. Сотрудники МЧС предположили два возможных места происшествия. Вычислить верный адрес удалось по дыму, шедшему из окна девятиэтажного дома. Оказалось, что огонь вспыхнул в одном из домов на улице Есенина.

За несколько минут до появления спасателей домой вернулась мать пятилетнего ребенка. Она обнаружила потерявшего сознание сына у порога квартиры.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали мать и ребёнка и потушили пожар. Отравившегося дымом мальчика отправили в больницу. В настоящее время причины пожара выясняются.

Мальчика осмотрели врачи скорой помощи, с диагнозом «отравление смесью дымов» он был госпитализирован. Сейчас его жизни уже ничто не угрожает, он находится под наблюдением медиков.

Уточнили в ведомстве

Теги: пожар , происшествие , улица есенина
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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