Мальчик пытался вызвать "01" при пожаре, но не знал свой адрес

В четверг вечером, 15 марта, за помощью к спасателям обратился пятилетний мальчик, запертый в горящей квартире. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, позвонивший малыш не знал своего адреса.
Он сказал лишь, что уже не может встать, постепенно голос стал затихать, слышны были кашель, а позже и хрипы малыша.
Рассказали в МЧС
Ребенок рассказал, что в его квартире загорелась кровать. Мальчик не смог назвать диспетчеру свой адрес, так как не знал его, и рядом не было взрослых. Сотрудники МЧС предположили два возможных места происшествия. Вычислить верный адрес удалось по дыму, шедшему из окна девятиэтажного дома. Оказалось, что огонь вспыхнул в одном из домов на улице Есенина.
За несколько минут до появления спасателей домой вернулась мать пятилетнего ребенка. Она обнаружила потерявшего сознание сына у порога квартиры.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали мать и ребёнка и потушили пожар. Отравившегося дымом мальчика отправили в больницу. В настоящее время причины пожара выясняются.
Мальчика осмотрели врачи скорой помощи, с диагнозом «отравление смесью дымов» он был госпитализирован. Сейчас его жизни уже ничто не угрожает, он находится под наблюдением медиков.
Уточнили в ведомстве