Максим Шугалей: "Законы у нас хорошие, их исполнять надо"

Шугалей стал кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга от партии "Родина".

Ученый-социолог Максим Шугалей подал документы на регистрацию в качестве кандидата по одномандатному округу на выборах в петербургский ЗакС.

Выдвиженец от партии "Родина" в Законодательное Собрание Петербурга Максим Шугалей сдал подписные листы на регистрацию в качестве кандидатов в территориальную избирательную комиссию № 35 Выборгского района.

Известный ученый рассказал, что бы он хотел изменить в действующей системе взаимодействия слуг народа с избирателями.

У людей должен быть доступ к своему депутату в круглосуточном режиме. Они должны оперативно получать помощь, а не записываться куда-то по определенным дням и в определенное время. Должны быть дежурные помощники, ведь в современном мире с коммуникациями нет никаких проблем. Конечно, Законодательное Собрание в первую очередь имеет именно законодательную функцию, но не последнюю роль имеет представительная функция, то есть депутат представляет людей, которые его выбрали. Лично для меня, представлять моих избирателей наиболее приоритетно. Просто законы у нас хорошие, их исполнять надо! Максим Шугалей, ученый-социолог

Обычно проверка подписных листов у членов избирательной комиссии занимает несколько дней.