Максим Галкин высмеял Ксению Собчак и ее желание стать президентом

Галкин не упустил возможности подшутить над желанием Собчак баллотироваться в президенты.

Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, в котором он иронично высказался в адрес Ксении Собчак с ее желанием участвовать в президентских выборах в 2018 году.

В коротеньком видео артист подчеркивает абсурдность формулировки "против всех - значит за Собчак". Хотя все-таки Максим иронично машет рукой, смахивая все на женскую логику. Галкин в своей речи предлагает и другим известным людям российского шоу-бизнеса составить компанию Собчак, сформировав "звездную" президентскую команду. Так на роль премьер-министра он предлагает назначить Ксению Бородину. На должности министра здравоохранения Галкин видит рэпера Гнойного. Ну а на должность министра иностранных дел он предлагает Сергея Шнурова с формулировкой: "Нас все равно никто не любит, а он может послать всех смачно на международных переговорах". Нашлись роли и для Мавроди, Дианы Шурыгиной, Алексея Панина.

Всю комичность ситуации актер подчеркнул сидя в пиджаке, рубашке, галстуке и трусах. Видео за сутки набрало больше 1.2 миллиона просмотров и больше 7 тысяч комментариев, в которых люди полностью солидарны с позицией Галкина.

Видео: Instagram/maxgalkinru