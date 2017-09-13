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Максим Галкин публикует фото своих детей, чтобы спасти их от папарацци

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Известный шоумен и телеведущий Максим Галкин начал публиковать фото и видео со своими детьми. По его словам, таким образом он спасает малышей от папарации.

СМИ сообщают, что соцсети Максима Галкина начали пополнятся фотографиями и видео с Лизой и Гарри.

По словам известного шоумена, ранее журналисты не давали прохода его семье и постоянно пытались сфотографировать малышей. Максиму Галкину было неприятно осознавать, что Лизу и Гарри преследуют объективы камер, когда его нет рядом. Также ему не нравилось, что к фотографиям, сделанным исподтишка, журналисты могут придумать подпись, несоответствующую действительности.

Теперь шоумен сам фотографирует и снимает на видео своих детей. Снимками он охотно делится в соцсетях. По словам Максима Галкина, редактированием и монтажом он занимается сам.

Видео: Instagram/maxgalkinru




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Категории: Новости шоу-бизнеса

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