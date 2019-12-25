Глава Франции уверен, что проблему нельзя решить без участия Путина.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости диалога с Россией по ситуации в Белоруссии. Об этом политик заявил студентам, выступая перед ними в Вильнюсе. Парижский лидер считает, что Минск следует подтолкнуть к сотрудничеству с ОБСЕ, но это можно сделать только при условии общения с РФ.

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Французский лидер подчеркнул, что Париж не может взять на себя функцию посредника, так как это место должна взять на себя ОБСЕ. Однако Макрон ставит перед собой задачу достигнуть сотрудничества между ОБСЕ и Минском двумя путями - санкционным и при помощи диалога с Москвой. Политик уверен, что на данном этапе развития событий общество не сможет получить результат без участия в процессе Владимира Путина.

Макрон проводит встречу с Тихановской в Вильнюсе.

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