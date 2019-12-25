Макрон считает, что Эрдоган дестабилизирует Европу

Президент ФРанции прокомментировал турецкую политику на мировой арене.

Эмманюэль Макрон считает, что Реджеп Тайип Эрдоган дестабилизирует Европейский союз Об этом французский лидер заявил в интервью для издания Paris Match. Глава государства уверен, что турецкая политика является экспансионной, основанной на смеси из национализма и исламизма.

Макрон считает, что политика Эрдогана не совместима с европейскими интересами.

В такой ситуации Европе следует реалистично оценивать происходящее и действовать соответственно своим интересам...Исходя из необходимости симметричных действий, я считаю важным избежать существования бессильной дипломатии Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что глава Франции 20 августа будет участвовать в обсуждении подхода Евросоюза к международным проблемам в ЕС. Во встрече также заявлена канцлер Германии Ангела Меркель.

Захарова оценила слова Макрона о Белоруссии.