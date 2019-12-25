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Макрон считает, что Эрдоган дестабилизирует Европу
Сегодня, 10:24
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Макрон считает, что Эрдоган дестабилизирует Европу

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Президент ФРанции прокомментировал турецкую политику на мировой арене.

Эмманюэль Макрон считает, что Реджеп Тайип Эрдоган дестабилизирует Европейский союз Об этом французский лидер заявил в интервью для издания Paris Match. Глава государства уверен, что турецкая политика является экспансионной, основанной на смеси из национализма и исламизма. 

Макрон считает, что политика Эрдогана не совместима с европейскими интересами.

В такой ситуации Европе следует реалистично оценивать происходящее и действовать соответственно своим интересам...Исходя из необходимости симметричных действий, я считаю важным избежать существования бессильной дипломатии

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что глава Франции 20 августа будет участвовать в обсуждении подхода Евросоюза к международным проблемам в ЕС. Во встрече также заявлена канцлер Германии Ангела Меркель.

Захарова оценила слова Макрона о Белоруссии.

Теги: дестабилизация, европа, реджеп тайип эрдоган, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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