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Макрон прибыл в Китай с государственным визитом

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Его визит продлится до 8 апреля.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Самолет французского лидера прибыл в международный аэропорт "Шоуду" в Пекине. Визит Макрона продлится до 8 апреля. Он проведет переговоры с председателем республики Си Цзиньпином с целью "углубить сотрудничество в различных областях между Китаем и Францией и Китаем и ЕС".

Ранее Макрон не исключил, что визит Карла III во Францию состоится в начале лета.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: визит, китай, президент франции, эммануэль макрон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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