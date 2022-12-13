Макрон не исключил, что визит Карла III во Францию состоится в начале лета

Глава Франции связал смену дат приезда иностранного гостя с манифестациями в стране.

Французский президент Эмманюэль Макрон не исключил, что визит британского монарха Карла III в Париж состоится в начале лета, когда обстановка в стране будет спокойнее. Переноси дат связан с продолжающимися манифестациями на фоне проводимой властями пенсионной реформы. Соответствующее заявление глава государства сделал по результатам второго дня саммита ЕС в Брюсселе в рамках выступления перед журналистами на прес-конференции. Мероприятие транслировалось в социальных сетях Елисейского дворца. Также политик отметил, что планирует совершить официальный рабочей визит в Пекин совместно с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидер Франции добавил, что предложил коллеге сопровождать его в поездке.

Я решил позвонить утром его величеству, чтобы объяснить нашу ситуацию. Здравый смысл и дружба указали на необходимость переноса визита... Этот визит нужно провести тогда, когда ситуация успокоится. Мы предложили провести новый государственный визит в начале лета Эмманюэль Макрон, президент Франции

Эмманюэль Макрон добавил, что приглашать короля Британии и его супругу во Францию "в разгар протестного движения" было бы несерьезно со стороны Парижа.

Макрон заявил, что не намерен выдвигаться на новый срок.

Фото и видео: YouTube / Élysée