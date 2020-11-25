В стране снимается ряд введенных ограничений.

Эмманюэль Макрон назвал условие для отмены карантина во Франции. Президент страны выступил перед соотечественниками с заявлением о смягчении введенных ранее ограничений. Политик уточнил, что государство прошло через пик второй волны коронавируса, но пандемия все еще не завершилась, поэтому особый режим по стране сохраняется.

Пик второй волны пройден...Наши усилия и ваши усилия дали результаты...Вы должны будете пока оставаться дома, работать на удалении, по-прежнему отказываться от частных собраний и семейных встреч Эмманюэль Макрон, президент Франции

В связи с этим с субботы во Франции возобновляется работа храмов. Количество прихожан в одном помещении не должно превышать 30 человек. Также с этого же дня снова будут функционировать непродовольственные магазины (включая книжные и музыкальные) до 21 часа вечера. С 28 ноября разрешаются ежедневные пешие прогулки в пределах 20 км от дома. Допускаются школьные внеклассные занятия на свежем воздухе.

Глава МВД Франции удовлетворен итогами переговоров в России.

Видео: Youtube/Le Monde