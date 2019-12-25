Жеральд Дарманен рассказал о высылке лиц, не являющихся гражданами Франции из страны.

Глава МВД Франции удовлетворен итогами переговоров в России. Об этом министр Жеральд Дарманен сообщил местным журналистам во время радиоэфира на станции Franceinfo.

Прежде всего я благодарен за оказанный мне прием. В преддверии моих встреч президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и тунисским лидером Каисом Саидом Жеральд Дарманен, глава МВД Франции

Чиновник отметил, что у него было поручение от французского президента рассказать коллегам о том, что лица, у которых нет больше оснований находиться во Франции, должны вернуться на родину. Собеседники выразили желание проверить, действительно ли данные лица являются гражданами страны. Под подозрение попали 231 человек. Все они имеют предписание покинуть территории Франции.

Напомним, что с 1 июля 2020 года Франция выслала из страны 48 иностранцев. Более сотни из них изолированы, половина размещена в административных центрах. Одни ждут депортации, другие - остаются под домашним арестом.

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