Макаревич рассказал, что думает о Путине

Он также поделился мнением о решении президента России присоединить Крым.

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью украинскому журналисту Владимиру Путину рассказал, что он думает о президенте России Владимире Путине. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Макаревич поделился воспоминаниями о встрече с Путиным на одном из концертов на Красной площади в Москве. Российский лидер рассказывал, как однажды показывал британскому музыканту Полу Паккартни Кремль. Бывший солист The Beatles приглашал президента на концерт, однако Путин ответил, что не сможет приехать, поскольку у него мало времени.

Также Макаревич признался, что не может понять мотивы Путина присоединить Крым, поскольку "в России все шло очень хорошо" до того момента, как на страну наложили санкции. На вопрос Гордона о том, как он относится к президенту, музыкант ответил короткой фразой.

Ничего. Ну, правда, ничего я о нем не думаю Андрей Макаревич, музыкант

Ранее стало известно, что Путин назвал условие, при котором можно покорить любые вершины.

Видео: YouTube / В гостях у Гордона