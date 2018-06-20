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Цены на авиабилеты в Петербург вырастут на майские праздники
Сегодня, 10:53
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Alena_Zinovieva

Цены на авиабилеты в Петербург вырастут на майские праздники

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Средняя стоимость увеличится на 7 % и составит 12 тысяч рублей.

Стоимость авиабилетов в Петербург в период майских праздников увеличится на 7 % и составит 12 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости.

Примечательно, что билеты в Москву вырастут почти на 20 %, но все равно будут дешевле билета в город на Неве — 8,5 тысяч рублей. Самым бюджетным из популярных направлений оказалась Казань. Авиапутешествие в столицу Татарстана обойдется в среднем в 6,6 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Петербург попал в тройку самых любимых мест у иностранных туристов.

Фото: pixabay.com

Теги: авиабилеты, общество, путешествие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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