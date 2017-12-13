В Петербурге на три года посадили майора, "крышевавшего" нелегалов

Суд признал вину полицейского, взявшего взятку за "крышевание" нелегалов.

В Невском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего участкового, который занимался ”крышеванием” нелегальных мигрантов. Представитель правоохранительных органов требовал за укрывательство сумму в 45 тысяч рублей. Известно, что майор служил в 32 отделении полиции.

Днем 21 февраля Евгения Косарева признали виновным в получении взятки. Обвинение смогло доказать, что 1 июля 2017 года должностное лицо узнал о факте незаконного проживания рабочих-иностранцев. Далее о обратился к владельцу, который сдавал в аренду жилые помещения, с намеком на материальную помощь за сокрытие данного преступления. В качестве предварительной договоренности, он через посредника получил от хозяина 20 тысяч рублей. Однако, о ситуации узнали представители закона, которые взяли петербуржцев с поличным.

Вину осужденный признал и раскаялся в содеянном. Майору придется отсидеть три года в колонии общего режима. Он также лишен права занимать государственные должности в течение двух лет после отбывания срока заключения.

