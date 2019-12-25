Магазин на Южном шоссе оштрафовали за шумные холодильники

Уровень шума оказался выше допустимых норм.

Фрунзенский районный суд Петербурга оштрафовал ООО "Ялта" за санитарные нарушения в магазине "Мини Маркет" на Южном шоссе. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, организации велено выплатить 10 тысяч рублей.

Еще в феврале в магазине выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Как выяснилось, в помещении, расположенной в проекции квартиры, сильно шумело холодильное оборудование: измеренные уровни шума оказались выше нормативов. Кроме того, в заведении нет системы кондиционирования воздуха, вентиляция оказалась естественной, однако документов об автономности и герметичности используемых шахт естественной вытяжки специалисты не получили. Также магазин не наладил сбор и вывоз бытовых отходов.

Накануне паб на улице Жуковского закрыли на два месяца из-за санитарных нарушений.

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