Магазин автозапчастей загорелся в Прикамье

Информации о пострадавших нет.

Сотрудники российского экстренного ведомства ликвидировали открытое возгорание, которое ранее возникло на территории магазина с автомобильными запчастями. Инцидент произошел в городе Чайковском, расположенном на территории пермского края. Специалисты из пресс-службы ГУ МЧС отметили, что пламя охватила одноэтажное здание с площадью в 150 квадратных метров. Огонь позже был локализирован на площади в 360 квадратных метров.

Существует угроза распространения пламени на расположенные рядом строения. Предварительно, пострадавших нет. пресс-служба ГУ МЧС по Прикамью

В ликвидации последствий огня от ГУ МЧС задействованы 25 специалистов и 7 единиц техники. Дополнительные силы и средства направлены для усиления оперативной группы. В настоящее время на месте проводится разбор и проливка конструкций. Всего на месте работают 33 специалиста и 8 единиц техники.

В детском саду на Светлановском проспекте горело подсобное помещение.

Фото и видео: ГУ МЧС России