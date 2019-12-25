Ретейлер H&M временно приостановил продажи в России

Представители H&M заверили, что постоянно оценивают ситуацию и ведут диалог с заинтересованными сторонами. Решение о приостановке продаж касается всех брендов.

Крупнейший ретейлер одежды H&M временно приостановил продажи своей продукции на территории России. Об этом сообщается на русскоязычных сайтах компании.

Ретейлер специализируется на продажах одежды, обуви и аксессуаров. Компании принадлежат бренды одежды COS, Weekday, Monki, &Other Stories и Arket. Их сайты временно недоступны из-за обновления. Представители H&M заверили, что постоянно оценивают ситуацию и ведут диалог с заинтересованными сторонами. Решение о приостановке продаж касается всех брендов.

Кроме того, вместе с H&M о своем закрытии сообщили Canon (техника) и Farfetch (одежда и аксессуары категории люкс). Оба бренда предпочли приостановить продажи на территории России из-за колебания курса валют.

Ранее мы сообщили, что Южная Корея может продолжить поставлять в Россию смартфоны, автомобили и бытовую технику.

Фото: ВКонтакте / H&M Russia