Мадуро назвал Россию примером для подражания, говоря о санкциях

В Каракасе оценили российскую экономику.

Венесуэльский президент Николас Мадуро назвал Москву примером для подражания, отметив, что Россия, в отношении которой действует наибольшее число западных санкций от недружественных государств, находится сейчас на пятом месте в рейтинге мировых экономических систем и планирует подняться на четвертую позицию. Соответствующее заявление лидер латиноамериканской республики сделал в рамках выступления в эфире телевизионной программы "С Мадуро +", транслируемой на местном канале.

Это пример для подражания. Президент Путин заявил, что страна станет четвертой экономикой мира по размеру ВВП. Это с учетом ограничительных мер. Речь о движении вперед, поэтому я повторю - с лицензией или без, с санкциями или без, мы продолжим свой рост, процветание и улучшение. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что российский лидер Владимир Путин поручил федеральному правительству до 31 марта 2025 года подготовить меры для вхождения страны в четверку крупнейших экономик мира. Такое заявление официально опубликовано на сайте Кремля.

Президент Венесуэлы сообщил, что в ближайшее время посетит Россию.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro