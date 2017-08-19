Мадонну раскритиковали за самовлюбленность и бестактность

Певицу попросили почтить память королевы соула Арете Франклин на церемонии MTV VMA, но современная икона стиля вместо этого рассказывала о своем успехе.

Мадонну высмеяли в соцсетх за то, что та слишком самолюбива. Оказалось, что певицу попросили почтить память королеву соула Арете Франклин на церемонии MTV, но современная икона стиля вместо этого рассказывала о себе.

Мадонна должна была произнести речь перед вручением премии "клип года". Все свое выступление певица рассказывала о своем взлете в карьере. Про Арету Франклин она рассказала тоже через призму своей жизни. Оказалось, что на самом первом прослушивании артистка решила исполнить одну из песен Франклин, в итоге пробы были провалены и Мадонна выбрала для себя другой путь в музыкалной индустрии.

Пользователи Twitter негодуют от такого поведения певицы.

У этих белых стыда нет! Не успело остыть тело Ареты, а они уже забыли о ней. Надеюсь, она сейчас пошлет какое-нибудь проклятие с небес возмутилась Алиша Гарза, соучредитель движение "Black Lives Matter"

Пока что сама Мадонна держится "особняком" от шквала критики.

Напомним, что Арета Франклин скончалась 16 августа в возрасте 76 лет из-за рака поджелудочной железы. Она являетс первой женщиной в мире, имя которой появилось в зале Зале славы рок-н-ролла. В 2008 журнал Rolling Stone назвал ее самой великой певицой в истории.

Фото: madonna/Instagram