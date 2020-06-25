Мадонна обрушилась с критикой на "нациста-социопата" Трампа

Певица не довольна решением президента США сажать людей за поджоги.

Мадонна обрушилась с критикой на "нациста-социопата" Дональда Трампа. В Instagram американская певица негативно высказалась об идее главы Белого дома приостановить тестирование местного населения на коронавирус. После этого заявления политика Мадонна посчитала Трампа "нацистом-социопатом".

Трамп расстроен осквернением изображения Джорджа Вашингтона, хотя Джордж Вашингтон был рабовладельцем! Мадонна, американская певица

Артистка также недовольна желанием президента США сажать людей в тюрьму на год за поджигание американского флага. Исполнительница считает, что правоохранительные органы не несут ответственности за беспричинные убийства темнокожих граждан страны. Мадонна добавила, что наступает "время проснуться".

Протестующие попытались свалить памятник президенту Джексону около Белого дома.

Видео: Instagram/ madonna