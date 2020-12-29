Маас: соцсети годами предоставляли Трампу платформу для распространения лжи и ненависти

МИД Германии прокомментировал удаление аккаунтов Трампа из соцсетей.

Хайко Маас заявил о том, что социальные сети годами предоставляли Дональду Трампу платформу для распространения лжи и ненависти. В связи с этим чиновник предложил улучшить механизмы регулирования деятельности цифровых платформ. Об этом министр МИД ФРГ сообщил участникам онлайн-конференции "Права человека в эпоху искусственного интеллекта". Данное мероприятие проводится совместно с Минюстом Германии.

Акты насилия в Капитолии в Вашингтоне шокировали нас всех, но они не возникли как гром среди ясного неба....И затем вдруг они запретили Трампу пользоваться своими платформами Хайко Маас, глава МИД Германии

Чиновник уточнил, что нельзя давать право алгоритмам и менеджерам из Кремниевой долины определять разделительную линию между свободой выражения собственного мнения и раздуванием ненависти. По мнению Мааса, этот вопрос должны контролировать демократический парламент и правительство на базе принципов правового государства и соблюдения прав человека.

Мы хотим взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы добиться выгоды современных технологий для демократии. Я уверен, что президент США Джо Байден будет здесь сильным партнером Хайко Маас, глава МИД Германии

Штайнмайер испытывает облегчение в связи с инаугурацией Байдена.

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