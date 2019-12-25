МВФ считает приоритетом мировой экономики на следующие пять лет сдерживание роста инфляции

Гита Гопинат сообщила о существовании рисков по экономическим шокам и росту цен.

МВФ (Международный валютный фонд) считает приоритетом для глобальной экономической системы на следующие пять лет сдерживание роста инфляции. Соответствующей информацией в рамках выступления на профильном симпозиуме в американском городе Джексон-Хоуле штата Вайоминг, поделилась первый заместитель распорядителя МВФ Гита Гопинат. Эксперт добавила, что текущие модели и прогнозы обеспечивают стабильность инфляционных показателей.

При двузначных значениях инфляции в США и многих других продвинутых экономиках, а также еще больших показателях в экономиках развивающихся стран, риски для мировой экономики становятся наиболее реальными. Гита Гопинат, замглавы МВФ

Эксперт подчеркнула, что в трехлетней перспективе миру стоит ожидать более высоких показателей инфляции, что негативно скажется на монетарной политике стран. МВФ призывает правительства и финансовые институты на основе пандемийного опыта и текущей нестабильной обстановки учитывать тот фактор, что перебои в логистических цепочках поставок могут принять долгосрочный характер. Это непосредственно скажется на росте цен. Гита Гопинат призвала коллег разрабатывать новые модели поведения, которые более точно смогут учесть динамику экономических показателей в случае экономического шока.

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