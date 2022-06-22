USAID: расходы Украины составляют пять-шесть миллиардов долларов в месяц

USAID: расходы Украины на фоне затянувшегося регионального конфликта составляют пять-шесть миллиардов долларов ежемесячно. Соответствующее заявление в рамках выступления на мероприятии во Всемирном банке сделала глава американского Агентства по международному развитию Саманта Пауэр. Специалист поговорила о проблеме с главой ВБ.
Среднемесячные затраты этого правительства, которое должно справляться с идущей войной, по последним расчетам составляют где-то между 5 и 6 миллиардами в месяц.
Саманта Пауэр, эксперт
Представитель США назвала подобные затраты для украинской стороны "ошеломительными". Саманта Пауэр отметила, что выделяемые Вашингтоном государственному бюджету Украины 7,5 миллиарда долларов недостаточны в условиях кризиса.
Захарова: МВФ и ВБ используют для политизации ситуации вокруг Украины.
Фото и видео: YouTube / World Bank
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