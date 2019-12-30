В среду, 22 января, стало известно о том, что в Петербурге МВД намерено найти могилы царских министров внутренних дел. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
По словам представители ведомства, в МВД большое внимание уделяется восстановлению и сохранению исторической памяти о бывших руководителях. Так, специалисты уже обнаружили около 20 могил из 56 ушедших из жизни министров. некоторые зи них расположены на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.
В настоящий момент, поиски продолжаются.
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Фото:pixabay
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