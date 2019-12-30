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В Петербурге МВД намерено найти могилы царских министров внутренних дел
Сегодня, 17:55
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге МВД намерено найти могилы царских министров внутренних дел

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В ведомстве заявили, что в настоящее время большое внимание уделяется восстановлению и сохранению исторической памяти о бывших руководителях.

В среду, 22 января, стало известно о том, что в Петербурге МВД намерено найти могилы царских министров внутренних дел. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

По словам представители ведомства, в МВД большое внимание уделяется восстановлению и сохранению исторической памяти о бывших руководителях. Так, специалисты уже обнаружили около 20 могил  из 56 ушедших из жизни министров. некоторые зи них расположены на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

В настоящий момент, поиски продолжаются. 

Ранее мы сообщали о том, что за реконструкцию Лиговского путепровода снова возьмутся 28 января.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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