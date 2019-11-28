МВД РФ сообщило о задержании замглавы администрации Назрани

По словам Ирины Волк, администрация Назрани и одно из государственных предприятий в 2017 году заключили фиктивный контракт.

По подозрению в превышении должностных полномочий задержали замглавы администрации Назрани. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Задержание осуществляли сотрудники ГУ по экономической безопасности и коллеги из Ингушетии.

По словам Ирины Волк, администрация Назрани и одно из государственных предприятий в 2017 году заключили фиктивный контракт, по которому должны были утроить водопровод. В итоге работа не была сделана, а на счета сторонних организаций было переведено 24 миллиона рублей. Возбуждено дело по ч. 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

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