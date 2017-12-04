МВД опубликовали видео задержания подозреваемых в массовых сообщениях о терактах

В Москве прошло задержание подозреваемых в создании виртуального оператора связи. Их связывают с серией ложных звонков о минировании в крупных городах России.

Полиция сообщила о задержании подозреваемых в создании нелегального оператора связи. По мнению МВД, компания нелегально осуществляла междугороднюю и международную телефонную связь. Как уточнила представитель ведомства Ирина Волк, создатели не зарегистрировались как предприниматели.

МВД связывает виртуального оператора с ложными сообщениями о фактах терроризма. Такой вывод сделали из того, что вызывающий абонент нелегальной сети подменялся номером сотрудника сервиса.

У оператора были клиенты в Ярославской и Калужской областях, Алтайском и Краснодарском краях. Поэтому обыски прошли в шести регионах. Во время проверки изъяли 41 сотовый шлюз, более двух тысяч SIM-карт различных операторов, компьютеры, электронные носители информации и телефоны.

Пока что полиции не сообщает имена задержанных, как и место их задержания. Но опубликовало видео, очевидно, о проверке в одном из домов. Также полиция не сообщает, связанны ли фигуранты с массовыми эвакуациями.

Видео: МВД России