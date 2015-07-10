МВД не возбудило дела после разрушения трех памятников архитектуры в Петербурге

КГИОП намерен обжаловать это решение в прокуратуре.

В Петербурге МВД отказало КГИОП возбуждать уголовные дела по факту разрушения трёх памятников архитектуры в Петербурге. Об этом в среду, 2 ноября, сообщила пресс-служба комитета.

Речь идёт о даче Фаберже в Осиновой Роще, разрушенной пожаром даче Максимова в Ломоносове и сбитой лепнины на доме Савина на углу Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. КГИОП намерен обжаловать это решение в прокуратуре.

Напомним, в Петербурге возбудили уголовное дело из-за планируемой застройки Нарвской заставы. СК провел проверку и возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что в 2010 году сотрудники правительства Петербурга нарушили закон об исторической застройке и заключили договор с ООО "СПб Реновация". В договоре указали, что инвестор принял на себя обязательства по развитию застроенных территорий, в том числе путём сноса исторических зданий в Нарвской заставе. Позже сотрудники правительства заключили дополнительное соглашение, которое продлило срок действия программы до 2029 года.

Фото: КГИОП

