Полиция не нашла на разрушенном объекте взрывчатых веществ.

МВД исключает версию теракта в взорвавшемся ТЦ во Владикавказе. Об этом местным журналистам рассказал региональный заместитель руководителя правоохранительных органов по вопросам общественного порядка Альберт Сабанаев.

Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена пресс-служба главы и правительства республики

Напомним, что инцидент произошел утром 12 февраля в Северной Осетии. В городе Владикавказ на улице Гагкаева полностью был разрушен супермаркет "Магнит". По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ликвидации или повреждению имущества по неосторожности. Известно, что трехэтажное здание взорвалось. По предварительной версии следствия, это произошло из-за газовоздушной смеси. Объект был газифицирован. Он имел собственную автономную котельную.

Охранника супермаркета во Владикавказе достали живым из-под завалов.

Фото: Telegram/LIFE SHOT