Сотрудник разрушенного магазина рассказал о своем самочувствии.

Охранника супермаркета во Владикавказе достали живым из-под завалов. Мужчина не пострадал. Об этом журналистам рассказал представитель пресс-службы главы Северной Осетии. Чиновник сослался на заявление, сделанное председателем местного правительства Ирбеком Томаевым.

Выживший мужчина дал интервью корреспондентам на месте событий. Он заявил, что чувствует себя хорошо. Также сотрудник разрушенного "Магнита" сообщил, что под завалами больше не должно быть людей.

Под утро заснул и проснулся от взрыва, как-то выполз оттуда. Врачи осмотрели меня, все хорошо. Не думаю, что в здании мог еще кто-то находиться Зураб Зассеев, охранник супермаркета

В ГУ МЧС по региону заметили, что в трех соседних с пострадавшим супермаркетом зданиях частично ударная волна от взрыва повыбивала стекла. Сам "Магнит" полностью разрушен. Общая площадь супермаркета составляла 1,14 тысяч квадратных метров. Территория была газифицирована.

Причиной взрыва в супермаркете во Владикавказе мог стать газ.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти.