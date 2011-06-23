Военные ликвидировали цели ВСУ на СВО.

Боевые экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил страны в зоне проведения специальной военной операции уничтожили скопление украинских военнослужащих и их легкобронированную технику на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты отметили, что полеты проводились в штатном режиме, при простых метеоусловиях.

Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте. По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно уничтожены. пресс-служба Минобороны РФ

летчик Су-25 с позывным "Малой" рассказал прессе о том, что в ходе выполнения задачи отечественные экипажи штурмовиков не встретили сопротивления со стороны противника.

МО РФ заявило об отражении 10 контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России