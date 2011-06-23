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МО РФ сообщило об уничтожении Су-25 бронетехники ВСУ на краснолиманском направлении

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Военные ликвидировали цели ВСУ на СВО.

Боевые экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил страны в зоне проведения специальной военной операции уничтожили скопление украинских военнослужащих и их легкобронированную технику на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты отметили, что полеты проводились в штатном режиме, при простых метеоусловиях.

Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте. По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно уничтожены.

пресс-служба Минобороны РФ

летчик Су-25 с позывным "Малой" рассказал прессе о том, что в ходе выполнения задачи отечественные экипажи штурмовиков не встретили сопротивления со стороны противника. 

МО РФ заявило об отражении 10 контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, краснолиманское направление, минобороны, сво, су-25
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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