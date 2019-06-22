МО РФ: персонал ЗАЭС обеспечивает контроль технического состояния атомной станции

Игорь Конашенков рассказал о провокациях Киева в Запорожской области.

Вооруженные силы Украины шесть раз за последние сутки обстреляли город Энергодар, выпустив по нему 27 снарядов. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 9 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что населенный пункт остался без электричества. По мнению Москвы, киевский режим продолжает свою провокационную деятельность, направленную на формирование угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение суток зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар. Выпущено 27 снарядов из района населенного пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что ответным огнем российской артиллерии боевые средства противника были подавлены. В настоящее время безопасность и контроль над техническим состоянием ЗАЭС обеспечивается штатным персоналом режимного объекта.

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Фото и видео: Минобороны России