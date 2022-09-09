Игорь Конашенков рассказал о неудачной попытке атаки ВСУ по направлению.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неудачно попытались атаковать союзные силы на николаево-криворожском направлении, но в результате противнику пришлось отступать из-за больших потерь личного состава и техники. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга от 9 сентября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Нанесено поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерьской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности за последние сутки проведения специальной военной операции на николаево-криворожском направлении киевский режим потерял три танка, четыре боевые машины пехоты (БМП) и семь других бронированных транспортных средств, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 человек личного состава.

ВС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России