МО РФ: ВКС России уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище

Игорь Конашенков рассказал о ситуации на СВО за последние сутки.

Российские военные благодаря армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Воздушно-космических сил РФ уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинга с журналистами от 15 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что противник пытался сформировать боевые силы в регионе.

В бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области уничтожено более 50 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что также было ликвидировано пять быстроходных катеров ВСУ, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты.

Минобороны: российские военные отбили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Фото и видео: минобороны России