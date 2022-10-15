МО РФ: ВКС России уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище

Российские военные благодаря армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Воздушно-космических сил РФ уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинга с журналистами от 15 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что противник пытался сформировать боевые силы в регионе.
В бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области уничтожено более 50 украинских военнослужащих.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт добавил, что также было ликвидировано пять быстроходных катеров ВСУ, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты.
Минобороны: российские военные отбили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
Фото и видео: минобороны России
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