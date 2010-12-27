На Новоизмайловском проспекте задержали юношу с метамфетамином

В Московском районе нацгвардия обнаружила молодого человека, пытавшегося сбежать с наркотиками в кармане.

В Московском районе вневедомственная охрана войск нацгвардии задержала мужчину с метамфетамином. Инцидент произошел в половину шестого вечера 5 декабря во время патрулирования улиц города.

Сообщается, что представители закона находились около дома номер 16 по Новоизмайловскому проспекту, когда увидели подозрительного юношу. Он неожиданно резко развернулся в противоположную сторону от стражей порядка и быстро ушел во дворы. Сотрудникам удалось задержать молодого человека. У него был обнаружен пакет с психотропным веществом.

Злоумышленника доставили в местное отделение полиции. В присутствии понятых у мужчины изъяли наркотики. Позже экспертиза установила, что он являлся метамфетамином. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение запрещенных веществ.