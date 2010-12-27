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На Новоизмайловском проспекте задержали юношу с метамфетамином
Сегодня, 13:06
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lesjasap
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На Новоизмайловском проспекте задержали юношу с метамфетамином

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В Московском районе нацгвардия обнаружила молодого человека, пытавшегося сбежать с наркотиками в кармане.

В Московском районе вневедомственная охрана войск нацгвардии задержала мужчину с метамфетамином. Инцидент произошел в половину шестого вечера 5 декабря во время патрулирования улиц города.
 
Сообщается, что представители закона находились около дома номер 16 по Новоизмайловскому проспекту, когда увидели подозрительного юношу. Он неожиданно резко развернулся в противоположную сторону от стражей порядка и быстро ушел во дворы. Сотрудникам удалось задержать молодого человека. У него был обнаружен пакет с психотропным веществом. 
 
Злоумышленника доставили в местное отделение полиции. В присутствии понятых у мужчины изъяли наркотики. Позже экспертиза установила, что он являлся метамфетамином. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение запрещенных веществ.
Теги: метамфетамин , московский район , нацгвардия , новоизмайловский проспект , патруль
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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