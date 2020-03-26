МОК назвал предположительные даты проведения Олимпиады в Токио

Игры могут пройти с июля по август 2021 года.

По информации японского издания Yomiuri, в Международной олимпийском комитете (МОК - прим.) рассмотрели вариант с новыми сроками проведения Летних Олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти летом 2020 года.

Об этом сообщил глава Координационной комиссии МОК Джон Коутс. Предположительный срок проведения Олимпиады в столице Японии - с середины июля по конец августа 2021 года. По словам Коутса, Игры должны пройти между теннисными турнирами "Большого шлема" - Уимблдоном и Australian Open. Также расписание соревнований будет зависеть от пересечения с чемпионатами мира по плаванию и легкой атлетике, которые также пройдут летом, если их не перенесут.

Напомним, МОК перенес Олимпиаду в Токио в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее стало известно, что Светлана Хоркина сравнила перенос Олимпиады с божьим наказанием.

Видео: YouTube / NBC Sports