МИД РФ прокомментировал претензии Киева в суде ООН

3-7 июня в Гааге состоятся слушания, инициированные Киевом в 2017 году.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали претензии Киева на слушаниях в Международном суде ООН. В частности речь о предстоящем суде по делу "Украина против Российской Федерации".

В ведомстве сообщили, что 3-7 июня в Гааге состоятся слушания, инициированные Киевом в 2017 году на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В Москве отметили, что присоединение Крыма к России не касается конвенции о расовой дискриминации, а события на Донбассе не не регулируется конвенцией о борьбе с финансированием терроризмом.

В МИД РФ заявили, что отрицают наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям и намерены доказать, что Украина пытается задействовать механизмы разрешения споров для достижения политических своих целей.

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