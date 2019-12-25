МИД России считает важным шагом заключение перемирия в Ливии

Мария Захарова рассказала о позиции РФ по соглашению между сторонами конфликта в Ливии.

МИД России считает важным шагом заключение перемирия по Ливии. Внешнеполитическое ведомство распространило официальный комментарий от собственного представителя Марии Захаровой. Дипломаты заявили, что женевское соглашение о прекращении огня в регионе между североафриканской республики сторонами является основополагающим в вопросе урегулирования вооруженного конфликта.

Рассматриваем это событие как важный шаг к налаживанию устойчивого всеобъемлющего политического диалога, имеющего конечной целью восстановление единства страны Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД надеются, что сторонам ливийского конфликта удастся создать дееспособные органы государственной власти, а также возродить социально-экономическую инфраструктуру страны.

Захарова ответила на слова генерала НАТО, назвавшего Россию противником.

Фото: МИД России