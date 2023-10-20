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МИД России прокомментировал удар по церкви в секторе Газа

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Алексей Зайцев прокомментировал трагедию в церкви Святого Порфирия.

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало удар по церкви в секторе Газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель директора департамента информации и печати российского министерства по иностранным делам Алексей Зайцев. Дипломат подчеркнул, что Москва не не приемлет удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению, а также осуждает любого, кто совершает такие атаки.

Мы категорически не приемлем удары с чьей бы стороны они не производились, по гражданским объектам... Естественно, мы категорически осуждаем любые удары по гражданской инфраструктуре.

Алексей Зайцев, зампресс-секретаря МИД РФ

Напомним, что в четверг вечером, 19 октября, появились сообщения о том, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок. В результате трагеди есть погибшие и раненые.

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Фото и видео: МИД России

Теги: алексей зайцев, ближний восток, мид, палестина, сектор газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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