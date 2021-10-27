МИД России призвал соседей Афганистана не допустить присутствия сил США и НАТО на их территории

Глава российского МИД считает, что США всегда относились к Афганистану как к инструменту для решения своих геополитических задач.

Россия призвала соседние с Афганистаном государства не допустить появления на своей территории сил США и НАТО. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров во ходе видеообращения к участникам министерской встречи стран-соседей Афганистана.

По его словам, Вашингтон всегда относился к Афганистану как к инструменту для решения своих геополитических задач.

Призываем страны-соседи Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли. Сергей Лавров, глава МИД РФ

15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию. В начале сентября боевики объявили состав временного правительства страны, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее Лавров призвал талибов* не делать Афганистан плацдармом для действий против соседних стран

Видео: МИД РФ

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ